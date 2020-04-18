Джорджо Кьеллини: «То, как Рамос нанес травму Салаху, было гениально. Серхио – лучший защитник мира»

Защитник в автобиографии восхитился игрой капитана и его приемом против в финале Лиги чемпионов.

В игре против в 2018 году Рамос нанес травму вингеру «красных», который вынужденно покинул поле на 30-й минуте.

«Рамос – лучший защитник мира. Говорят, он играет импульсивно, не придерживается тактики, что 8-10 голов за сезон случаются после его ошибок, что он очень техничен и мог бы стать нападающим – он полная противоположность меня.

Однако он обладает двумя качествами, которых ни у кого нет. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.

То, как он сделал это против Салаха в финале Лиги чемпионов-2018, было просто гениально. Он всегда подчеркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев он рискует сломать ему руку», – написал Кьеллини.