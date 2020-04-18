🚨У Фарфана коронавирус. Это первый случай в РПЛ

Нападающий сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Baza.

35-летний перуанец стал первым футболистом , заразившимся COVID-19.

По информации журналиста Ивана Карпова, заражение у Фарфана было диагностировано 15 мая. У футболиста выявлена пневмония.

С 22 марта Фарфан был на самоизоляции в своем доме в Подмосковье.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о заражении игрока.

В России проведено более 6,6 млн тестов на коронавирус. Выявлено 272 043 заболевших, 9 200 – за сутки. От COVID-19 в стране умерли 2 537 человек.