🐝⛏️«Боруссия» Дортмунд – «Шальке» – 4:0. У Азара гол плюс пас, у Геррейру – дубль

Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновился чемпионат Германии. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить без зрителей.

В 26-м туре Бундеслиги Дортмунд в рурском дерби разгромила (4:0).

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Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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