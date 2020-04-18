🐝⛏️«Боруссия» Дортмунд – «Шальке» – 4:0. У Азара гол плюс пас, у Геррейру – дубль

Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновился чемпионат Германии. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить без зрителей.
В 26-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд в рурском дерби разгромила «Шальке» (4:0).
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча. Также заходите обсуждать камбэк футбола в наш текстовый онлайн.
- Дата проведения
- 16 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87), Брандт, Дауд (Гетце, 87), Азар (Санчо, 79), Холанд.
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Шальке –
Шуберт, Сане, Настасич, Кенни (Беккер, 87), Очипка, Харит, Калиджури (Миранда, 76), Сердар (Шопф, 74), Маккенни, Раман (Матондо, 46), Тодибо (Бургшталлер, 46).
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