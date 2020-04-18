🐝⛏️«Боруссия» Дортмунд – «Шальке» – 4:0. У Азара гол плюс пас, у Геррейру – дубль

Теги Шальке Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Sports.ru Футбол

Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновился чемпионат Германии. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить без зрителей.

В 26-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд в рурском дерби разгромила «Шальке» (4:0).

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча. Также заходите обсуждать камбэк футбола в наш текстовый онлайн.

Боруссия Д – Шальке 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
16 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Холанд, 2:0 – 45 Геррейру, 3:0 – 48 Азар, 4:0 – 63 Геррейру.
Боруссия ДБюрки, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87), Брандт, Дауд (Гетце, 87), Азар (Санчо, 79), Холанд.
ШалькеШуберт, Сане, Настасич, Кенни (Беккер, 87), Очипка, Харит, Калиджури (Миранда, 76), Сердар (Шопф, 74), Маккенни, Раман (Матондо, 46), Тодибо (Бургшталлер, 46).
Предупреждения:
Сане (49), Дилэйни (53), Пишчек (73), Матондо (86).

Таблица Бундеслиги

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