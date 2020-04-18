РПЛ хочет доиграть сезон, новый побег от Тутберидзе к Плющенко, «Наполи» оценивает Азмуна в 15 млн и другие новости утра

1. В РФС не устают повторять: сезон РПЛ нужно доигрывать. И руководство лиги эту позицию поддерживает.

Разработан медицинский протокол возвращения – пример взяли с Германии.

2. 16-летний фигурист Егор Рухин ушел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко – не прошло и недели после трансфера Александры Трусовой.

Плющенко жестко ответил хореографу группы Тутберидзе, но при этом заявил, что «никого не трогает и не переманивает».

3. Дэйна Уайт сообщил, что UFC займется разработкой боя Нурмагомедов – Гэтжи на следующей неделе. По мнению Олега Тактарова, Хабиба в этом поединке может ждать неприятный сюрприз. Российский боец уже обратился к своему будущему сопернику.

Тони Фергюсон после поражения на UFC 249 попал в больницу.

4. В Италии пишут, что «Наполи» оценивает Азмуна в 15 млн евро и уже контактировал с «Зенитом». Питер пока все отрицает.

5. Прокуратура заинтересовалась инвестфондом «Гафаров и партнеры», который рекламировали Аршавин, Тихонов и Кержаков.

6. Правительство Украины запретило показ боев с участием Олейника. Хотя поединок против Вердума пропускать точно не стоило.

7. Семь игроков «ПСЖ» попали в сборную сезона Лиги 1 по версии L’Equipe. Головину место, увы, не нашлось.

8. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин призвал WADA забыть историю с российским допингом. Довод весьма оригинальный.

9. В Испании планируют возобновить сезон 12 июня. Ла Лига провела 2500 тестов на коронавирус, заражены 8 человек. В АПЛ рестарт может состояться тоже 12 июня.

10. «Барселона» сэкономит около 39 млн евро за два месяца на сокращении зарплат. «Реал» в новом сезоне планирует снизить зарплаты игроков на 30%.

11. Форвард «Мадрида» Лука Йович пропустит остаток сезона из-за травмы. Серба хочет подписать «Милан», но сам он рассчитывает, что получит еще один шанс на «Бернабеу».

А Самюэль Умтити из «Барсы» выбыл на 2-3 недели. Это его пятая травма за два последних сезона.

12. ESPN признал тройку Генцел – Малкин – Раст лучшей в «Питтсбурге» в данный момент. Радулов – в лучшей тройке «Далласа», Кучеров – «Тампы», Свечников – «Каролины».

13. Илья Авербух отреагировал на информацию о штрафе за нарушение карантина. Не убедительно.

14. «Феррари» предложила Феттелю однолетний контракт и ждет ответа до конца июня.

15. Команда Китая выиграла Кубок наций по шахматам.

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