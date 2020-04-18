«Наполи» оценивает Азмуна в 15 млн евро. Контакты с «Зенитом» уже были (Gazzetta dello Sport)

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«Наполи» интересуется форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли видит в нем возможную замену Дрису Мертенсу.

Азмун, по данным La Gazzetta dello Sport, открыт для перехода и готов играть в Серии А.

Однако Джунтоли не будет вступать в официальные переговоры о трансфере футболиста, пока не решится ситуация с будущим Мертенса.

Азмуна оценивают примерно в 15 миллионов евро. «Наполи» также может включить в сделку бонусы. Первые контакты с «Зенитом» через посредников уже состоялись.

В этом сезоне иранец провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

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