«Наполи» оценивает Азмуна в 15 млн евро. Контакты с «Зенитом» уже были (Gazzetta dello Sport)

интересуется форвардом .

Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли видит в нем возможную замену .

Азмун, по данным La Gazzetta dello Sport, открыт для перехода и готов играть в Серии А.

Однако Джунтоли не будет вступать в официальные переговоры о трансфере футболиста, пока не решится ситуация с будущим Мертенса.

Азмуна оценивают примерно в 15 миллионов евро. «Наполи» также может включить в сделку бонусы. Первые контакты с «Зенитом» через посредников уже состоялись.

В этом сезоне иранец провел за «Зенит» 21 матч в , забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.