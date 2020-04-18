Генсек РФС Алаев: «Шансы на возобновление РПЛ очень высокие. Мы делаем все возможное»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев оценил шансы возобновления сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Позиция РФС даже не обсуждается – мы все настроены, что футбол должен вернуться. И как можно быстрее.

Честно говоря, мне непонятны разговоры, когда мы ищем причины, сложности… Сегодня та самая ситуация, когда все футбольные власти, менеджмент лиг и клубов должны сделать все, чтобы вернуть футбол.

Мы прекрасно понимаем, что есть ситуации, которые регулируются государственными органами, и последнее слово в любом случае за ними. Но мы сами должны сделать все необходимое, использовать все шансы, чтобы вернуть футбол.

Такая пауза губительна для футбола, и каждая неделя простоя, лишний месяц… Только потом узнаем, какое повреждение она может нанести.

Мы сейчас говорим о Премьер-лиге, но наша задача вернуть всю футбольную пирамиду. Это и детские спортивные школы, и любительский футбол – миллионы людей.

Шансы на возобновление сезона очень высокие. РФС и РПЛ делают все возможное, чтобы вернуть его. И я призываю все футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, надо ли его возвращать или нет», – сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин также подтвердил, что лига намерена доиграть текущий сезон.