Хабиб – Джастину Гэтжи: «Я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к новому претенденту Джастину Гэтжи.
«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец.
Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться.
Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», – написал Нурмагомедов.
В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину, если ты расслабишься то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020
Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем. pic.twitter.com/kxLWX8E8Ah
Гэтжи победил Тони Фергюсона на UFC 249 нокаутом в пятом раунде и стал претендентом на бой с Хабибом.
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