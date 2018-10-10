Хабиб – Джастину Гэтжи: «Я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к новому претенденту Джастину Гэтжи.

«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец.

Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться.

Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», – написал Нурмагомедов.

Гэтжи победил Тони Фергюсона на UFC 249 нокаутом в пятом раунде и стал претендентом на бой с Хабибом.

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