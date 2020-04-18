Ла Лига сообщила клубам, что сезон может быть возобновлен 12 июня

Ла Лига определилась с ориентировочной датой возобновления сезона, сообщает As.

Турнир планируют продолжить с 12 июня, о чем лига уже сообщила клубам. Планируется, что чемпионат будет доигран в течение июня и июля, чтобы успеть провести еврокубки в августе.

Также рассматривается другая дата – 19 июня – на случай, если ситуация с пандемией коронавируса потребует дополнительной отсрочки.

Матчи планируют проводить по пятницам, субботам и воскресеньям, чтобы закончить чемпионат как можно раньше.

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