«Реал» может снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне

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«Реал» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.

Мадридский клуб рассматривает возможность снижения зарплат на 30% в следующем сезоне. Мера коснется игроков и высшего руководства, но не простых работников, которых в клубе около 800 человек.

Снижение на 30% никак не будет зависеть от 10%, о которых договорились в этом сезоне.

«Реал» терпит убытки из-за коронавируса, поэтому вынужден сократить расходы. Зарплатная ведомость команды составляет 283 миллиона евро. Снижение на 30% помогло бы сэкономить 85 миллионов. Сокращение зарплат планируется и в «Кастилье».

«Реал» на 10-20% сократил зарплаты игроков, тренеров и руководства. Процент зависит от того, как закончат сезон

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