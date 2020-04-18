«Реал» может снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне

«Реал» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.

Мадридский клуб рассматривает возможность снижения зарплат на 30% в следующем сезоне. Мера коснется игроков и высшего руководства, но не простых работников, которых в клубе около 800 человек.

Снижение на 30% никак не будет зависеть от 10%, о которых договорились в этом сезоне.

«Реал» терпит убытки из-за коронавируса, поэтому вынужден сократить расходы. Зарплатная ведомость команды составляет 283 миллиона евро. Снижение на 30% помогло бы сэкономить 85 миллионов. Сокращение зарплат планируется и в «Кастилье».

«Реал» на 10-20% сократил зарплаты игроков, тренеров и руководства. Процент зависит от того, как закончат сезон