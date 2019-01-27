16-летний Егор Рухин перешел от Тутберидзе к Плющенко («Советский спорт»)

Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт allskaters.info.
Сейчас в графе «клуб» в профайле 16-летнего фигуриста значится академия «Ангелы Плющенко».
Ранее группу Тутберидзе покинули Александра Трусова и тренер Сергей Розанов. Оба перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Сообщалось, что группу Тутберидзе также покинула Вероника Жилина.
В прошедшем сезоне Рухин выступил на двух турнирах: на этапе юниорского Гран-при во Франции он стал 4-м, а на этапе Кубка России в Саранске одержал победу.
Бегство Трусовой (и еще двух человек) разрушило монополию Тутберидзе. И это прекрасно для всей нашей фигурки