16-летний Егор Рухин перешел от Тутберидзе к Плющенко («Советский спорт»)

Российский фигурист покинул группу тренера , сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт allskaters.info.

Сейчас в графе «клуб» в профайле 16-летнего фигуриста значится академия «Ангелы Плющенко».

Ранее группу Тутберидзе покинули и тренер Сергей Розанов. Оба перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона . Сообщалось, что группу Тутберидзе также покинула Вероника Жилина.

В прошедшем сезоне Рухин выступил на двух турнирах: на этапе юниорского Гран-при во Франции он стал 4-м, а на этапе Кубка России в Саранске одержал победу.

Бегство Трусовой (и еще двух человек) разрушило монополию Тутберидзе. И это прекрасно для всей нашей фигурки