Прокуратура Челнов проверяет информацию об инвестфонде «Гафаров и партнеры». Его рекламировали Аршавин, Тихонов и Кержаков

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку информации относительно деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры».

Основатели фонда — жители Челнов Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев. Организация заявляет, что является первым инвестиционным фондом в России, зарабатывающим на спортивных ставках.

В феврале деятельность компании рекламировали бывшие футболисты Андрей Аршавин, , , Александр Кержаков, и , а также экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

При этом фонд имеет признаки финансовой пирамиды. Известно о многочисленных фактах невозможности инвесторами получить назад вложенные в фонд инвестиции, сообщает «Татар-информ».

«В связи с проверкой информации о деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры» прокуратура города приглашает на прием всех лиц, пострадавших от деятельности вышеуказанного инвестиционного фонда.

Прием будет проводить дежурный помощник прокурора 12 мая 2020 года в период времени с 08 часов до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов», – говорится в заявлении прокуратуры Набережных Челнов.

Прием будет проводить дежурный помощник прокурора, он состоится 12 мая 2020 года с 8 до 17 часов.

Фото: инстаграм Эрика Гафарова