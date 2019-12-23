Прокуратура Челнов проверяет информацию об инвестфонде «Гафаров и партнеры». Его рекламировали Аршавин, Тихонов и Кержаков

Теги Владимир Быстров Андрей Аршавин Андрей Тихонов премьер-лига Россия Александр Кержаков происшествия Руслан Нигматуллин Александр Мостовой Виталий Петров Ставки на спорт интернет Ставки на футбол Футбол

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку информации относительно деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры».

Основатели фонда — жители Челнов Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев. Организация заявляет, что является первым инвестиционным фондом в России, зарабатывающим на спортивных ставках.

В феврале деятельность компании рекламировали бывшие футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей ТихоновАлександр Кержаков, Владимир Быстров и Руслан Нигматуллин, а также экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

При этом фонд имеет признаки финансовой пирамиды. Известно о многочисленных фактах невозможности инвесторами получить назад вложенные в фонд инвестиции, сообщает «Татар-информ».

«В связи с проверкой информации о деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры» прокуратура города приглашает на прием всех лиц, пострадавших от деятельности вышеуказанного инвестиционного фонда.

Прием будет проводить дежурный помощник прокурора 12 мая 2020 года в период времени с 08 часов до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов», – говорится в заявлении прокуратуры Набережных Челнов.

Прием будет проводить дежурный помощник прокурора, он состоится 12 мая 2020 года с 8 до 17 часов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Набережные Челны, спасибо за гостеприимство! Успехов вам в вашем деле, ребята 😎🚀 @ericgafarov

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Фото: инстаграм Эрика Гафарова

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья