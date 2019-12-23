Прокуратура Челнов проверяет информацию об инвестфонде «Гафаров и партнеры». Его рекламировали Аршавин, Тихонов и Кержаков

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку информации относительно деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры».
Основатели фонда — жители Челнов Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев. Организация заявляет, что является первым инвестиционным фондом в России, зарабатывающим на спортивных ставках.
В феврале деятельность компании рекламировали бывшие футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Александр Кержаков, Владимир Быстров и Руслан Нигматуллин, а также экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров.
При этом фонд имеет признаки финансовой пирамиды. Известно о многочисленных фактах невозможности инвесторами получить назад вложенные в фонд инвестиции, сообщает «Татар-информ».
«В связи с проверкой информации о деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры» прокуратура города приглашает на прием всех лиц, пострадавших от деятельности вышеуказанного инвестиционного фонда.
Прием будет проводить дежурный помощник прокурора 12 мая 2020 года в период времени с 08 часов до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов», – говорится в заявлении прокуратуры Набережных Челнов.
Прием будет проводить дежурный помощник прокурора, он состоится 12 мая 2020 года с 8 до 17 часов.
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Набережные Челны, спасибо за гостеприимство! Успехов вам в вашем деле, ребята 😎🚀 @ericgafarov
Фото: инстаграм Эрика Гафарова