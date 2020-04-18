Орлов о пандемии: «Больше верю врачам, чем Малышевой и Первому каналу. Сколько их умерло – просто позор»

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Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о смертности среди врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

«Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге – это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены.

Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале.

Врачи умирают, а им еще не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски», – отметил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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