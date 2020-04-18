Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 12 июня.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.

Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщает The Telegraph.

Рестарт АПЛ запланирован на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая.

8 клубов АПЛ против возобновления сезона на нейтральных полях