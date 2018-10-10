Дональд Трамп о UFC 249: «Нам нужен спорт. Давайте играть»

Президент США Дональд Трамп назвал важным событием проведение турнира UFC 249 в условиях пандемии коронавируса.

«Поздравляю Дэйну Уайт и UFC. Нужно проводить большие матчи. Мы любим это, мы думаем, что это важно.

Спортивные лиги также должны вернуться. Давайте играть. Вы соблюдаете социальную дистанцию и все остальное, что нужно делать.

Нам нужен спорт. Мы хотим, чтобы наш спорт вернулся. Поздравляю, Дэйна Уайт, UFC», – сказал Трамп.

Турнир UFC 249 состоялся сегодня утром в Джексонвилле. В главном событии турнира временный чемпион UFC в легком весе нокаутировал в пятом раунде.

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