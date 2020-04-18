«Барселона» сэкономит около 39 млн евро за два месяца на сокращении зарплат до 24 мая

продолжает принимать антикризисные меры.

В каталонском клубе продлили сокращение зарплат до 24 мая. В конце марта игроки пошли на 70-процентное снижение зарплат.

С момента приостановки сезона, о которой объявили 14 марта, «Барселона» благодаря этой мере сэкономит 38,8 млн евро.

Примерно 34,1 млн сэкономят на базовой зарплате игроков и тренерского штаба первой команды, а также около 4,7 млн на выплатах членам «Барселоны Б», «Барселоны» U19, первой женской команды, а также команд в баскетболе, гандболе, хоккее и мини-футболе.

Ранее сообщалось, что «Барса» потеряет 120-140 млн евро из-за приостановки сезона.

Игроки «Барсы» согласились на понижение зарплаты, но при этом разожгли – открыто наехали на кого-то из клуба