Плющенко об ответе хореографу группы Тутберидзе: «Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию объяснил, почему ответил на слова хореографа группа Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

Ранее Железняков дал несколько критических комментариев в адрес Плющенко после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров . До этого Трусова тренировалась в группе Тутберидзе.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах!

Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья», – написал Плющенко.

Плющенко – хореографу группы Тутберидзе: «Снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло роток. Бедолага, что ты куришь?»

Почему Трусова ушла от Тутберидзе? Разбираемся в логике неожиданного трансфера

Бегство Трусовой (и еще двух человек) разрушило монополию Тутберидзе. И это прекрасно для всей нашей фигурки