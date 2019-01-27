Плющенко об ответе хореографу группы Тутберидзе: «Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему ответил на слова хореографа группа Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
Ранее Железняков дал несколько критических комментариев в адрес Плющенко после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. До этого Трусова тренировалась в группе Тутберидзе.
«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах!
Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья», – написал Плющенко.
Плющенко – хореографу группы Тутберидзе: «Снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло роток. Бедолага, что ты куришь?»
Почему Трусова ушла от Тутберидзе? Разбираемся в логике неожиданного трансфера
Бегство Трусовой (и еще двух человек) разрушило монополию Тутберидзе. И это прекрасно для всей нашей фигурки