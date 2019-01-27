Плющенко об ответе хореографу группы Тутберидзе: «Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему ответил на слова хореографа группа Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

Ранее Железняков дал несколько критических комментариев в адрес Плющенко после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. До этого Трусова тренировалась в группе Тутберидзе.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах!

Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья», – написал Плющенко.

Плющенко – хореографу группы Тутберидзе: «Снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло роток. Бедолага, что ты куришь?»

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