UFC займется разработкой боя Хабиб – Гэтжи на следующей неделе

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Глава UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после UFC 249 во Флориде ответил на вопрос об организации боя чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Хабиб писал, что может провести бой уже летом. На следующей неделе мы вернемся в штаб-квартиру в Лас-Вегас и определим, как организовать бой как можно скорее», – сказал Уайт.

Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона в пятом раунде на UFC 249 и завоевал временный титул в легком весе.

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