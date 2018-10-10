UFC займется разработкой боя Хабиб – Гэтжи на следующей неделе

Глава UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после UFC 249 во Флориде ответил на вопрос об организации боя чемпиона легкого дивизиона и .

«Хабиб писал, что может провести бой уже летом. На следующей неделе мы вернемся в штаб-квартиру в Лас-Вегас и определим, как организовать бой как можно скорее», – сказал Уайт.

Гэтжи нокаутировал в пятом раунде на UFC 249 и завоевал временный титул в легком весе.

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