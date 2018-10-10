Правительство Украины запретило показ боев с участием Алексея Олейника

Правительство Украины запретило показ на территории страны боев, в которых принимает участие тяжеловес UFC Алексей Олейник.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала Setanta Sports, владеющий правами на трансляцию турниров UFC на территории Украины.

«Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника», – говорится в заявлении.

Setanta Sports не показал бой Олейника против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердума на турнире UFC 249.

Олейник родился в Харькове. В декабре 2014 года получил российский паспорт. С 2015 года бойцу запрещен въезд на Украину.

В Олейника никто не верил, но он разнес Вердума: 241 удар – просто король агрессии!

💥 Хайлайт боя Олейник – Вердум на UFC 249