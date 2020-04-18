Протокол возобновления РПЛ передан в правительство. На матчах смогут присутствовать не более 200 человек

Протокол возможного возобновления сезона РПЛ, разработанный РФС, направлен в правительство РФ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Основные положения проекта таковы: делегация команды на игру включает 25 человек – 18 игроков, 3 тренера, врач, массажист и 2 члена персонала на выбор клуба.

Всего внутри стадиона может находиться не более 200 человек. Помимо 50 человек от двух команд, это судьи, врачи, комментаторы, журналисты и другие люди, работающие на игре.

Генсек РФС Алаев: «Шансы на возобновление РПЛ очень высокие. Мы делаем все возможное»