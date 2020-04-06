Стоичков о Гвардиоле: «В «Барсе» ему было легко. Он знал инфраструктуру, а команду собрал Райкард»

Экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал работу , сейчас возглавляющего «Манчестер Сити», в каталонском клубе.

«Его работа была легкой, поскольку он был идеально знаком с инфраструктурой молодежной команды.

Гвардиола принял команду, собранную Франком Райкардом. Месси и другие игроки дебютировали при Райкарде.

Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без Пепа.

В команде были , Деку, , Рафа Маркес, и Виктор Вальдес.

Некоторым игрокам пришлось уйти, но зато состав пополнили и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так и была собрана та команда», – сказал Стоичков.