Стоичков о Гвардиоле: «В «Барсе» ему было легко. Он знал инфраструктуру, а команду собрал Райкард»

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Экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал работу Пепа Гвардиолы, сейчас возглавляющего «Манчестер Сити», в каталонском клубе.

«Его работа была легкой, поскольку он был идеально знаком с инфраструктурой молодежной команды.

Гвардиола принял команду, собранную Франком Райкардом. Месси и другие игроки дебютировали при Райкарде.

Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без Пепа.

В команде были Тьерри Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Карлес Пуйоль и Виктор Вальдес.

Некоторым игрокам пришлось уйти, но зато состав пополнили Андрес Иньеста и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так и была собрана та команда», – сказал Стоичков.

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