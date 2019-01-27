Жулин – WADA: «Самое время забыть историю с российским допингом. Какие суды, когда мир рушится?»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о пандемии коронавируса, а также предстоящем суде с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу отстранения России от крупных международных соревнований на 4 года.

«Вот смотрите, народ уже не замечает, что цены на нефть рухнули ниже некуда. У людей сейчас другие заботы – как выжить. Раньше умирали от гриппа, туберкулеза, инсульта, но самым крутым оказался коронавирус. Даже молодых косит.

Американцы говорят, что его изобрели в Китае, а китайцы обвиняют ученых из США. Кажется, что весь мир сошел с ума. У меня такое ощущение, что далеко не все врачи знают, как с этим вирусом бороться.

Еще хочу сказать вот о чем. По-моему, чиновникам сейчас самое время сделать красивый жест – забыть заезженную историю с российским допингом. Отозвать все иски и допустить наших спортсменов на Олимпийские игры под флагом России. Конечно, только тех, кто не нарушал правила.

Ну, какие суды, когда мир рушится?! В такие моменты надо быть добрее друг к другу. Относиться к спортсменам как к своим детям», – сказал Жулин.

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