Авербух о штрафе за несоблюдение самоизоляции: «У меня есть пропуск, поэтому никаких нарушений нет и быть не может»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что его оштрафовали на 5000 рублей за нарушение режима самоизоляции.

По информации «Собеседника», Range Rover, зарегистрированный на бывшего фигуриста, 22 апреля попал на камеру во время проезда по Северо-Восточной хорде со скоростью 101 км/ч. Сообщалось, что Авербуху был выписан штраф на 5000 рублей за несоблюдение самоизоляции.

«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостийной ленте на информацию о том, что я злостный̆ нарушитель режима самоизоляции.

Для тех, кто верит нашим журналистам, – пожалуйста, мой пропуск, действительный̆ с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего.

Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы», – написал Авербух.

Авербух оштрафован за нарушение режима самоизоляции («Собеседник»)