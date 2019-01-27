Плющенко – хореографу группы Тутберидзе: «Снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло роток. Бедолага, что ты куришь?»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе соцсети Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову на его высказывания по поводу перехода Александры Трусовой к Плющенко.

«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток.

Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» – отреагировал Плющенко на слова Железнякова о том, что тот отписался от инстаграма Трусовой.

«Алеша, молодец, садись, 5!» – в ответ на предложение «не мелочиться и обратиться к Тутберидзе для постановки программ для Трусовой».

«А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?» – в ответ на реплику Железнякова о том, что он не уйдет из группы Тутберидзе, хотя ему поступали предложения из зарубежных школ.

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