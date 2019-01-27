Плющенко – хореографу группы Тутберидзе: «Снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло роток. Бедолага, что ты куришь?»

Двукратный олимпийский чемпион ответил хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову на его высказывания по поводу перехода к Плющенко.

«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток.

Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» – отреагировал Плющенко на слова Железнякова о том, что тот отписался от инстаграма Трусовой.

«Алеша, молодец, садись, 5!» – в ответ на предложение «не мелочиться и обратиться к Тутберидзе для постановки программ для Трусовой».

«А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?» – в ответ на реплику Железнякова о том, что он не уйдет из группы Тутберидзе, хотя ему поступали предложения из зарубежных школ.

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