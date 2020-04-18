Гендиректор «Зенита»: «Переговоры по Азмуну не ведем ни с «Наполи», ни с каким другим клубом»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры о продаже форварда Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что «Наполи» оценивает иранца в 15 млн евро и уже контактировал с «Зенитом».

«Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем. Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах.

Сейчас у нас одна забота – доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет», – сказал Медведев.

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