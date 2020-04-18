Семь игроков «ПСЖ» – в сборной сезона Лиги 1. Головин уступил Мбаппе (L’Equipe)

Французская газета L’Equipe подвела итоги голосования и опубликовала символическую сборную сезона Лиги 1.

В голосовании участвовали читатели, которые выбирали лучших на каждой позиции.

Хавбек претендовал на звание лучшего плеймейкера или оттянутого форварда лиги, но занял третье место по итогам опроса, набрав 6%. Он уступил из (56%), а также из «Марселя» (34%).

Состав сборной: ( ), ( ), , , , (все – «ПСЖ»), («Ренн»), Анхель Ди Мария, , Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), («Монако»).

Лучшим тренером читатели выбрали Андре Виллаш-Боаша из «Марселя».