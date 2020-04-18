Семь игроков «ПСЖ» – в сборной сезона Лиги 1. Головин уступил Мбаппе (L’Equipe)

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Французская газета L’Equipe подвела итоги голосования и опубликовала символическую сборную сезона Лиги 1. 

В голосовании участвовали читатели, которые выбирали лучших на каждой позиции.  

Хавбек «Монако» Александр Головин претендовал на звание лучшего плеймейкера или оттянутого форварда лиги, но занял третье место по итогам опроса, набрав 6%. Он уступил Килиану Мбаппе из «ПСЖ» (56%), а также Димитри Пайету из «Марселя» (34%).

Состав сборной: Стив Манданда («Марсель»), Лео Дюбуа («Лион»), Тиаго Силва, Маркиньос, Хуан Бернат, Марко Верратти (все – «ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Виссам Бен Йеддер («Монако»).

Лучшим тренером читатели выбрали Андре Виллаш-Боаша из «Марселя».

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