Кокорина ждут в Италии, Зарипов хочет в «Ак Барсе» 100 млн рублей, «МЮ» не купит Кейна, Фуркаду по ошибке прислали Большой глобус, умер отец гонщика Шварцмана и другие новости утра

1. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что у него есть реальные предложения от итальянских клубов. Также он рассказал, что не договаривался с «Локомотивом» о летнем трансфере.

2. «Барселона» не сможет заплатить 111 млн евро за Лаутаро из-за кризиса, пишет Mundo Deportivo. При этом Дембеле, Умтити или Тодибо могут стать частью сделки по возвращению Неймара в каталонский клуб. А Гризманн хочет остаться в «Барсе», даже если в клуб придут и Неймар, и Лаутаро.

3. «Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарем сборной Албании Сельмани, пишут турецкие источники.

Бывший тренер красно-белых Массимо Каррера, кстати, поздравил «Спартак» с 98-летием. Тедеско также обратился к болельщикам.

4. Данис Зарипов хочет получать 100 млн рублей, «Ак Барс» предложил 40 миллионов.

5. «Манчестер Юнайтед» не планирует покупать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

6. Сообщают, что Сергей Мозякин подпишет новый контракт с «Магниткой», а его зарплата составит 60 млн рублей. Правда, агент игрока сказал, что переговоры еще идут.

7. Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал Большой хрустальный глобус Мартену Фуркаду вместо Йоханнеса Бо. 🤷

8. Зарплата форварда Дмитрия Яшкина в «Динамо» составит около 100 млн рублей в год.

9. Джокович, Надаль и Федерер предложили всем игрокам топ-100 вложиться в фонд помощи нерейтинговым теннисистам.

10. Мартин Бродер – лучший вратарь НХЛ за 53 года по версии NHL.com. Руа – 2-й, Гашек – 3-й, россияне – вне списка.

11. Отец российского чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана умер от коронавируса.

12. «Салават Юлаев» выиграл виртуальный Кубок Гагарина. КХЛ проводила в соцсетях виртуальные матчи плей-офф в виде голосования, в которых болельщики могли выбрать победителя.

13. Три игрока «Челси», Гринвуд и Мартинелли – в сборной молодых открытий АПЛ от BBC.

14. В субботу стартовал интернет-турнир по шахматам Magnus Carlsen Invitational. Норвежец Магнус Карлсен в дополнительной партии победил американца Хикару Накамуру, Алиреза Фиружа из Ирана проиграл представителю Китая Лижэню Дину.

15. Выставочные теннисные турниры без зрителей пройдут в мае в Германии и Франции. На них будут принимать ставки.

16. Центровой «Кливленда» Андре Драммонд планирует воспользоваться опцией на 28,7 миллиона долларов и остаться в «Кавальерс».

17. Чемпионат Беларуси. БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью, брестское «Динамо» уступило «Витебску».

Цитаты дня.

Альберт Риера: «Спартак» – это «Барселона» в России, «Локомотив» – это «Реал»

Алена Косторная: «Пару недель не прыгаешь тройной аксель – и все! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе»

Владислав Радимов: «Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?»

Панарин о критике из-за помощи больнице Нью-Йорка: «Людям не угодишь. Помогаешь Коркино, скажут: «Почему не Челябинску?»

Экс-хавбек «Таврии» Свенссон: «Какие чувства, когда русский спецназовец проводит перед лицом автоматом? Я хотел бы не знать ответ»

Уткин о том, чей Крым: «Он крымчан, а сейчас – российский. Это нельзя отрицать. Считаю жителей Крыма согражданами»

Кокорин о лучших форвардах: «Таких, как Роналдо, сейчас нет. Левандовски хорош, но «Бавария» – машина. Суарес неуклюжий, спотыкается, но забивает»

Роберто Манчини: «Ставлю Златана на один уровень с Месси и Роналду»