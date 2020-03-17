Гризманн хочет остаться в «Барсе», даже если в клуб придут Неймар и Лаутаро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Неймар Антуан Гризманн Лаутаро Мартинес Футбол

Нападающий Антуан Гризманн не намерен покидать «Барселону» по завершении сезона.

29-летний форвард хочет остаться, даже если клуб подпишет Неймара и Лаутаро Мартинеса, которые станут его прямыми конкурентами за место в составе.

Француз готов бороться за позицию в атаке сине-гранатовых, несмотря на то, что его может ждать серьезная конкуренция.

В нынешнем сезоне Гризманн, который перешел в «Барсу» из «Атлетико» прошлым летом, забил 14 мячей за клуб во всех турнирах.

«Барселона» не выставляла нападающего на трансфер. Его переход обошелся клубу в 120 миллионов евро.

Новый сезон сериала про Нея: «ПСЖ» готов к переговорам, его цель – Гризманн

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья