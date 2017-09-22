Выставочные турниры без зрителей пройдут в мае в Германии и Франции. На них будут приниматься ставки

В Германии, где начали ослаблять коронавирусный карантин, через две недели пройдет выставочный турнир Tennis Point Exhibition, сообщает The Telegraph.

Восемь игроков, включая экс-64-ю ракетку мира Дастина Брауна, без зрителей 1-4 мая проведут 32 матча на крытых грунтовых кортах теннисного клуба Base неподалеку от города Хер-Гренцхаузен в земле Рейнланд-Пфальц.

Tennis Channel будет транслировать турнир, а поставщик статистики Sportradar – счет матчей, благодаря чему на них будут приниматься ставки. Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit одобрила проведение турнира, подтвердив, что все меры, необходимые для предотвращения договорных матчей, приняты.

Местные власти разрешили провести турнир при условии, что теннисисты за пределами корта будут носить маски. Во время матчей на корте будут только игроки и судья на вышке. Система PlaySight, передающая Tennis Channel картинку с корта, работает без оператора.

Организатор турнира Родни Рэпсон – глава европейского подразделения PlaySight – заявил, что уже получил разрешение на проведение аналогичных соревнований в американской Атланте, штат Джорджия.

Кроме того, 16-17 мая похожий турнир – Ultimate Tennis Showdown – в своей академии на юге Франции проведет Патрик Муратоглу. Участие в нем уже подтвердили Давид Гоффен и Алексей Попырин.