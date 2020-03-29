Экс-хавбек «Таврии» Свенссон: «Какие чувства, когда русский спецназовец проводит перед лицом автоматом? Я хотел бы не знать ответ»

Бывший полузащитник «Таврии» швед Густав Свенссон поделился воспоминаниями, как покидал Крым в 2014 году.

«Первое, о чем я думаю, вспоминая о пребывании на Украине, – как мы покинули страну. Как вы себя будете чувствовать, когда русский спецназовец проводит перед вашим лицом дулом автомата? Я хотел бы не знать ответ, но я его знаю.

Вторая мировая война в какой-то мере закончилась в Ялте на Крымском полуострове. Но я оказался там во время событий, которые могли привести к Третьей мировой.

Все началось с беспорядков в Киеве. Люди, которые хотели сближения с ЕС, выступили против правительства, которое хотело укрепить связи с Россией. Когда я вернулся на Украину после зимнего перерыва, в Киеве уже шла война.

У нас дома было российское телевидение, они действительно давали понять, что вся восточная Украина ждала российскую армию и готова была бросать цветы на асфальт под танки.

В феврале 2014-го в общественных учреждениях начались беспорядки. Русские в Симферополе выступали против украинцев. Затем русские ночью захватили здание местного парламента.

В последний вечер на Украине мы сидели в ресторане, играла украинская музыка, но на другой стороне улицы стоял снайпер. Это было очень странно, как в видеоигре.

На следующий день начался хаос. Я прочитал, что Путин просто приказал русским вторгнуться в Крым. Они закрыли аэропорты, но я сказал клубу, чтобы мне дали машину с водителем, чтобы я мог уехать с семьей.

Ко мне подходили другие иностранные игроки, мне пришлось сказать руководству, чтобы заменили машину на автобус. Мы оставили большую часть собственности в квартире.

Мы получили автобус и карточки для полиции, чтобы выехать из Симферополя. Российская полиция установила блокпосты, у них горели костры в бочках, чтобы согреться, мы видели в автобусе свет огня. Они были серьезно вооружены.

Они остановили нас, зашли в автобус, начали светить в лицо, спрашивать, кто мы и зачем едем. Нужно было показать паспорт и объясниться с автоматом, направленным в лицо. Было ощущение, что им надо не так много, чтобы начать воспринимать тебя как врага», – цитирует Свенссона Tribuna.com со ссылкой на Aftonbladet.