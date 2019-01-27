Алена Косторная: «Пару недель не прыгаешь тройной аксель – и все! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, как перерыв в тренировках может повлиять на исполнение тройного акселя.
– Когда начались отношения с акселем в три с половиной оборота, помните? Хотя и было это давно, еще даже во времена тренировок в «Коньке Чайковской» у Елены Жгун.
– Ну, как отношения? Вкручивалась тогда в прыжок, половину оборота падала, причем так – звездочкой. Пара попыток, и меня буквально надо было отскребать ото льда.
Этот аксель – такой аксель… Уже когда я его начала стабильно прыгать в начале этого сезона, поняла: пару недель не прыгаешь и – все! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе.
– Не прощает перерыва?
– В нем обязательно надо поймать то ощущение, с которого прыгаешь. А если его теряешь, то ищешь мучительно. Это трудно объяснить тому, кто не прыгает.
Моя мама любит говорить: ты же на велосипеде не разучишься кататься, в чем проблема-то? Нет, это не так. Велосипед ты освоил – и на всю жизнь.
А тут – где-то в Красноярске кто-то чихнет не так, и у тебя все наперекосяк пойдет. Аксель, можно сказать, это вообще личное, – сказала Косторная.
Косторная доминирует в короткой программе весь сезон. Странные правила не позволяют Трусовой и Щербаковой догнать ее