Алена Косторная: «Пару недель не прыгаешь тройной аксель – и все! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала, как перерыв в тренировках может повлиять на исполнение тройного акселя.

– Когда начались отношения с акселем в три с половиной оборота, помните? Хотя и было это давно, еще даже во времена тренировок в «Коньке Чайковской» у Елены Жгун.

– Ну, как отношения? Вкручивалась тогда в прыжок, половину оборота падала, причем так – звездочкой. Пара попыток, и меня буквально надо было отскребать ото льда.

Этот аксель – такой аксель… Уже когда я его начала стабильно прыгать в начале этого сезона, поняла: пару недель не прыгаешь и – все! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе.

– Не прощает перерыва?

– В нем обязательно надо поймать то ощущение, с которого прыгаешь. А если его теряешь, то ищешь мучительно. Это трудно объяснить тому, кто не прыгает.

Моя мама любит говорить: ты же на велосипеде не разучишься кататься, в чем проблема-то? Нет, это не так. Велосипед ты освоил – и на всю жизнь.

А тут – где-то в Красноярске кто-то чихнет не так, и у тебя все наперекосяк пойдет. Аксель, можно сказать, это вообще личное, – сказала Косторная.

Косторная доминирует в короткой программе весь сезон. Странные правила не позволяют Трусовой и Щербаковой догнать ее