Кокорин о «Локо»: «Есть интерес на уровне – хочу я или нет. Я ни с кем не договорился»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о возможном переходе в .

– А про «Локомотив» [правда]? Что ты уже договорился?

– Я знаю, что от «Локомотива» интерес есть, но на уровне – хочу я или нет. Просто переговорить со мной, какие у меня вообще планы.

На этом все у нас зародилось и, скажем, закончилось.

– Но ты переговорил?

– Нет, я не переговорил, но до меня никто не дозвонился.

– Видимо, у тебя телефон суперсекретный.

– Он не то что суперсекретный, просто в тот момент я уже переходил в «Сочи»...

– Нет, я про то, что ты на лето договорился с ними.

– Не-не, неправда. Я ни с кем не договорился. Я даже в этом направлении никуда не смотрел, если так честно взять.

Потому что смысл? Я только приехал в команду, в ней чуть-чуть пробыл – и сейчас вот я пойду искать себе...

Я хотел поиграть, потренироваться. А там я понимал: ну я закончу чемпионат, у меня будет месяц перерыва, думаю, я бы успел. Это не такая проблема, – сказал Кокорин Нобелю Арустамяну в прямом эфире в инстаграме.

Кокорин о лучших форвардах: «Таких, как Роналдо, сейчас нет. Левандовски хорош, но «Бавария» – машина. Суарес неуклюжий, спотыкается, но забивает»