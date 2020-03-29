«Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарем сборной Албании Сельмани (Fotomaç)

Несколько европейских клубов, включая российские, интересуются вратарем «Менеменспора» Гентианом Сельмани, утверждает Fotomaç.
На 22-летнего голкипера претендуют «Спартак», «Краснодар», «Болонья», «Олимпиакос» и «Заря».
Сельмани перебрался в «Менеменспор», выступающий во втором турецком дивизионе, из албанского клуба «Лячи» летом прошлого года.
В текущем сезоне он сыграл в 28 матчах в чемпионате и пропустил 38 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Сельмани уже привлекается в первую сборную Албании, но пока не провел за нее ни одного матча.