«Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарем сборной Албании Сельмани (Fotomaç)

Несколько европейских клубов, включая российские, интересуются вратарем «Менеменспора» Гентианом Сельмани, утверждает Fotomaç.

На 22-летнего голкипера претендуют , «Краснодар», «Болонья», «Олимпиакос» и «Заря».

Сельмани перебрался в «Менеменспор», выступающий во втором турецком дивизионе, из албанского клуба «Лячи» летом прошлого года.

В текущем сезоне он сыграл в 28 матчах в чемпионате и пропустил 38 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Сельмани уже привлекается в первую сборную Албании, но пока не провел за нее ни одного матча.