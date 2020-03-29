«Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарем сборной Албании Сельмани (Fotomaç)

Теги Спартак премьер-лига Украина Заря премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Болонья Краснодар Д2 Турция Менеменспор Гентиан Сельмани Футбол

Несколько европейских клубов, включая российские, интересуются вратарем «Менеменспора» Гентианом Сельмани, утверждает Fotomaç.

На 22-летнего голкипера претендуют «Спартак», «Краснодар», «Болонья», «Олимпиакос» и «Заря».

Сельмани перебрался в «Менеменспор», выступающий во втором турецком дивизионе, из албанского клуба «Лячи» летом прошлого года.

В текущем сезоне он сыграл в 28 матчах в чемпионате и пропустил 38 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Сельмани уже привлекается в первую сборную Албании, но пока не провел за нее ни одного матча.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья