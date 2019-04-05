Зарплата Яшкина в «Динамо» – около 100 млн рублей в год (Игорь Еронко)

Журналист Игорь Еронко прокомментировал новый контракт форварда Дмитрия Яшкина с московским «Динамо».

– Яшкин подписал контракт с «Динамо». Кажется, это очередная победа клуба.

– Безусловно. Конечно, им в этом очень сильно помогла неясность по поводу следующего сезона [НХЛ], потолка зарплат, реальных доходов хоккеистов.

Потолок, скорее всего, закрепят на нынешнем уровне, но никто не знает, сколько в итоге будут зарабатывать хоккеисты.

Сто миллионов, конечно, внушительная сумма, у него там около ста. Но Яшкин заслужил такие деньги тем, что он показал в этом сезоне.

Это, пожалуй, самый универсальный силовой форвард нашей лиги, – сказал Еронко.

Потолок зарплат в НХЛ может остаться на уровне 81,5 млн долларов в следующем сезоне