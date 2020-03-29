Тедеско поздравил «Спартак» с 98-летием: «Этот клуб ничто не остановит! Горд быть вашим тренером»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поздравил клуб с 98-летием.
«Привет, красно-белые! Я очень надеюсь, что ваши близкие здоровы и у вас все хорошо», – сказал Тедеско на русском.
Вторую часть обращения он произнес по-английски.
«Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит!
Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения.
Я горд быть вашим тренером и надеюсь, что мы скоро увидимся!» – сказал Тедеско.
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🤩 Доменико Тедеско поздравил «Спартак» с днем рождения! ⠀ «Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!» ⠀ #НароднаяКоманда
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