Тедеско поздравил «Спартак» с 98-летием: «Этот клуб ничто не остановит! Горд быть вашим тренером»

Главный тренер Доменико Тедеско поздравил клуб с 98-летием.

«Привет, красно-белые! Я очень надеюсь, что ваши близкие здоровы и у вас все хорошо», – сказал Тедеско на русском.

Вторую часть обращения он произнес по-английски.

«Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит!

Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения.

Я горд быть вашим тренером и надеюсь, что мы скоро увидимся!» – сказал Тедеско.

«Всех «мясничков» с праздником!». Титов поздравил «Спартак» с 98-летием