«МЮ» не планирует покупать Кейна

«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными планами на следующее межсезонье.
В сферу интересов клуба не входят нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Реала» Хамес Родригес.
«МЮ» ранее интересовался 26-летним форвардом сборной Англии, но не готов платить за него столько, сколько попросят в «Тоттенхэме».
Что касается колумбийца, то в «Юнайтед» считают, что на трансферном рынке можно будет найти игрока посильнее. В частности, клуб претендует на хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Также «МЮ» сохраняет интерес к полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо, но многое будет зависеть от того, сколько за него потребуют дортмундцы.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» не отпустит молодого англичанина дешевле 110 млн евро.