«Барселона» не сможет заплатить 111 млн евро за Лаутаро из-за кризиса (Mundo Deportivo)

«Барселона» не сможет позволить себе заплатить за нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса за 111 млн евро.
Эта сумма прописана в контракте 22-летнего форварда в качестве отступных. Данная опция будет действовать две недели в июле.
Зимой сообщалось, что руководство сине-гранатовых было готово выплатить «Интеру» необходимую сумму.
Однако сейчас ситуация поменялась в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, что крайне негативно сказалось на бюджете «Барсы».
По этой причине одним из немногих вариантов осуществления сделки является обмен на кого-то из игроков каталонцев.
Ранее появлялась информация о том, что в сделку могут быть включены Артуро Видаль, Артур, Карлес Аленья или Марк Кукурелья.
Сам Мартинес, как сообщает Mundo Deportivo, хочет перейти в «Барселону», несмотря на то, что не говорит об этом публично.