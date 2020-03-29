«Барселона» не сможет заплатить 111 млн евро за Лаутаро из-за кризиса (Mundo Deportivo)

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«Барселона» не сможет позволить себе заплатить за нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса за 111 млн евро.

Эта сумма прописана в контракте 22-летнего форварда в качестве отступных. Данная опция будет действовать две недели в июле.

Зимой сообщалось, что руководство сине-гранатовых было готово выплатить «Интеру» необходимую сумму.

Однако сейчас ситуация поменялась в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, что крайне негативно сказалось на бюджете «Барсы».

По этой причине одним из немногих вариантов осуществления сделки является обмен на кого-то из игроков каталонцев.

Ранее появлялась информация о том, что в сделку могут быть включены Артуро Видаль, Артур, Карлес Аленья или Марк Кукурелья.

Сам Мартинес, как сообщает Mundo Deportivo, хочет перейти в «Барселону», несмотря на то, что не говорит об этом публично.

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