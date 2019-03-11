Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Йоханнеса Бо. IBU перепутал трофеи при рассылке

Пятикратный олимпийский чемпион рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус.

Фуркад в общем зачете Кубка мира-2019/20 занял второе место, хотя лидировал до последней гонки и выиграл ее. Но после вычета очков француз уступил норвежцу 2 очка.

«Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему.

Я предложил ему оставить трофей – он был не особо против», – рассказал Фуркад во время прямого эфира в инстаграме с .

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