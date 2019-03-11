Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Йоханнеса Бо. IBU перепутал трофеи при рассылке

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции IBU Мартен Фуркад Йоханнес Бо Эмильен Жакелен ахахаха Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус.

Фуркад в общем зачете Кубка мира-2019/20 занял второе место, хотя лидировал до последней гонки и выиграл ее. Но после вычета очков француз уступил норвежцу Йоханнесу Бо 2 очка.

«Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему.

Я предложил ему оставить трофей – он был не особо против», – рассказал Фуркад во время прямого эфира в инстаграме с Эмильеном Жакеленом.

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