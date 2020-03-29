Кокорин о лучших форвардах: «Таких, как Роналдо, сейчас нет. Левандовски хорош, но «Бавария» – машина. Суарес неуклюжий, спотыкается, но забивает»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, кого считает лучшими форвардами мира.
– Три лучших нападающих Европы сейчас? Левандовски, наверное?
– Левандовски очень хорош, но там «Бавария» – машина такая. Мне нравятся парни, которые [забивают] не за счет того, что команда суперсильная. Где не то что легко, но все так выстроено, что хочешь не хочешь – последний пас отдадут тебе, ты забьешь.
А [нравятся] именно ребята, которые сами все это создают и делают.
– Ну кто это, например?
– У меня просто такой стиль любимый: ребята, которые могут обвести и забить. Такой был Роналдо единственный.
И такой Леброн Джеймс в баскетболе. Я вот смотрел, пришли на паркет просто, я никогда не был на НБА, никогда не следил. Я пришел, посмотрел – этот человек просто без тормозов. Он разбегается – и все.
Ты думаешь: куда ты бежишь? Он просто раз-два-три и закинул.
Вот такие мне нападающие нравятся. Не знаю, кто сейчас в голову придет...
Мне кажется, таких сейчас нет. Есть куча супербомбардиров, таких как Суарес: он неуклюжий, бегает, спотыкается, но в итоге он забил два и отдал. Ну что с него взять? – сказал Кокорин Нобелю Арустамяну в прямом эфире в инстаграме.
Кокорин о предложениях из Европы: «Из Италии есть. Хочу в команду, которая за что-то борется»