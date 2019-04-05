Зарипов хочет получать 100 млн рублей. «Ак Барс» предложил 40 млн («Бизнес Online»)

«Ак Барс» предложил новый контракт форварду Данису Зарипову, сообщает «Бизнес Online».

Срок соглашения рассчитан на один год, зарплата – 40 млн рублей.

При этом, по информации издания, Зарипов хочет получать 100 млн рублей в год. Соответствующий оклад у хоккеиста прописан по истекающему 30 апреля контракту.

Отмечается, что предлагает зарплату более чем в два раза меньше, так как в клубе считают, что Зарипов не сможет играть регулярно во всех матчах следующего сезона.

Кроме того, в «Ак Барсе» намерены сократить расходы в связи с введением жесткого потолка зарплат в следующему сезоне. Клуб планирует снизить оклады высокооплачиваемых игроков до 30-40%.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах.