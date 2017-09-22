Джокович, Надаль и Федерер предложили всем игрокам топ-100 вложиться в фонд помощи нерейтинговым теннисистам

Первая ракетка мира Новак Джокович в пятницу опубликовал программу участия игроков в фонде финансовой помощи игрокам, пострадавшим от пандемии коронавируса сильнее всех.

По предложению Большой тройки, частично опубликованному редактором Sports Illustrated Джоном Вертхеймом, в фонд вложатся игроки топ-100 обратнопропорционально рейтингу: игроки топ-5 перечислят по 30 000 долларов, с шестого по десятое место – 20 000, с 11-го по 20-е – 15 000 и так далее.

Ожидается, что ATP и турниры «Большого шлема» перечислят в фонд по 500 000 долларов, а деньги будут распределены между игроками с 250-го до 700-го места в рейтинге по 10 000 долларов человеку.

Кроме того, Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер предложили перечислить в фонд половину призовых денег итогового турнира ATP, если он в этом году состоится (намечен на середину ноября).

«Если итогового не будет, нужно будет перечислить в фонд большую часть призовых Australian Open-2021. Не только нас троих, но и всех, кто там сыграет. Так будет справедливо – поучаствуют все».