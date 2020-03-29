3 игрока «Челси», Гринвуд и Мартинелли – в сборной молодых открытий АПЛ (BBC)

Британское медиа BBC составило символическую сборную молодых игроков клубов АПЛ, проявивших себя в сезоне-2019/20.

В сборную попали игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также в команду не включались футболисты, которые проявили себя раньше, например, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд или защитник Аарон Уан-Биссака.

Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Борнмут», 21 год);

Защитники: Брэндон Уильямс («Манчестер Юнайтед», 19), Джафет Танганга («Тоттенхэм», 21), Фикайо Томори ( , 22), Рис Джеймс («Челси», 20);

Полузащитники: Букайо Сака ( , 18), Мэйсон Маунт («Челси», 21), Тодд Кэнтуэлл («Норвич», 22);

Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 18), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 18), Исмаила Сарр («Уотфорд», 22).