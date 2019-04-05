Бродер – лучший вратарь за 53 года по версии NHL.com. Руа – 2-й, Гашек – 3-й, россияне – вне списка

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Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших вратарей за последние 53 года.

По результатам голосования авторов NHL.com лучшим вратарем со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Мартин Бродер

Второе место занял Патрик Руа, замкнул тройку лидеров Доминик Гашек.

В рейтинг также вошли: Кен Драйден, Тони Эспозито, Грант Фюр, Берни Парент, Эд Белфор, Билли Смит, Хенрик Лундквист, Роберто Луонго, Марк-Андре Флери, Кэри Прайс, Кертис Джозеф, Роже Вашон и Тим Томас

Российские вратари в топ-16 не попали. 

 
 
 
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Публикация от NHL (@nhl)

Малкин – 14-й в рейтинге лучших центров за 53 года по версии NHL.com. Федоров и Дацюк – вне списка

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