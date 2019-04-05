Бродер – лучший вратарь за 53 года по версии NHL.com. Руа – 2-й, Гашек – 3-й, россияне – вне списка

Официальный сайт опубликовал рейтинг лучших вратарей за последние 53 года.

По результатам голосования авторов NHL.com лучшим вратарем со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Мартин Бродер.

Второе место занял Патрик Руа, замкнул тройку лидеров .

В рейтинг также вошли: Кен Драйден, Тони Эспозито, Грант Фюр, Берни Парент, Эд Белфор, Билли Смит, , Роберто Луонго, Марк-Андре Флери, Кэри Прайс, Кертис Джозеф, Роже Вашон и Тим Томас.

Российские вратари в топ-16 не попали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NHL (@nhl) 16 Апр 2020 в 8:01 PDT

Малкин – 14-й в рейтинге лучших центров за 53 года по версии NHL.com. Федоров и Дацюк – вне списка