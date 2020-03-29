Владислав Радимов: «Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?»

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Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал новость о том, что «Спартак» не будет выкупать у «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.

«Не, ну как так-то?! Спартачи, как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но…

Есть же еще Диего [Марадона]?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира-1986», – написал Радимов в твиттере.

Радимов ранее несколько раз критически высказывался о Шюррле и сравнивал с экс-полузащитником «Зенита» Клаудио Маркизио.  

Владислав Радимов: «Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? И Тила подайте 1 сентября!» 

Владислав Радимов: «Убедили: Шюррле — чемпион мира. Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра»

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