Владислав Радимов: «Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал новость о том, что не будет выкупать у «Боруссии» полузащитника .

«Не, ну как так-то?! Спартачи, как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но…

Есть же еще Диего [Марадона]?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира-1986», – написал Радимов в твиттере.

Радимов ранее несколько раз критически высказывался о Шюррле и сравнивал с экс-полузащитником «Зенита» Клаудио Маркизио.

Владислав Радимов: «Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? И Тила подайте 1 сентября!»

Владислав Радимов: «Убедили: Шюррле — чемпион мира. Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра»