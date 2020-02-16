Альберт Риера: «Спартак» – это «Барселона» в России, «Локомотив» – это «Реал»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера сравнил российские топ-клубы с испанскими.

«Если мы можем сказать, кто в России «Реал» и кто «Барселона», то будет «Барселоной». Честно.

Еще ЦСКА всегда играет в красивый футбол: и академии, и школы держат уровень – они постоянно с мячом, играют с вратарями. Как известно, если у тебя есть мяч, значит, у соперника его нет.

А «Реал» – это . Контратаки быстрые, меньше играют красиво», – сказал Риера журналисту Анару Ибрагимову в прямом эфире в инстаграме.