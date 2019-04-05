Мозякин подпишет новый контракт с «Магниткой». Зарплата – 60 млн рублей

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин продолжит выступление в клубе.

По информации телеграм-канала Bars Time, стороны договорились о контракте с зарплатой 60 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Мозякину предложили годовой контракт на 45 млн рублей плюс бонусы, но 39-летний игрок не принял условия клуба.

Срок действующего соглашения хоккеиста рассчитан до 30 апреля.

В октябре 2019 года стало известно, что Мозякин получает больше всех в КХЛ – 180 миллионов рублей в год. В начале марта лига утвердила жесткий потолок зарплат с сезона- 2020/21 – 900 млн рублей.