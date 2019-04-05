«Магнитка» предлагала Мозякину зарплату 45 млн рублей в год и бонусы

Стали известны детали предложения «Магнитки» форварду Сергею Мозякину относительно нового контракта.
38-летний игрок не принял условия клуба из Магнитогорска и сменит команду. Срок действующего соглашения рассчитан до 30 апреля.
По информации журналиста «Чемпионата» Павла Панышева, Мозякину предложили в «Магнитке» годовой контракт на 45 млн рублей плюс бонусы.
«Понижение зарплаты в четыре раза. Магнитогорск жестко не выписывается в потолок зарплат. И тут возникает вопрос: а даст ли Юрий Яковлев в «Локомотиве» условные 70?» – написал Панышев в твиттере.
В октябре 2019 года стало известно, что Мозякин получает больше всех в КХЛ – 180 миллионов рублей в год. В начале марта лига утвердила жесткий потолок зарплат с сезона- 2020/2021 – 900 млн рублей.
Мозякин – воспитанник ярославского хоккея, однако он не провел за «Локомотив» ни одного матча. За «Магнитку» хоккеист выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).
Возможно, Мозякин сыграл последний матч в карьере. Его зовут тренировать