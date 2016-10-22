Фехтовальщики, у которых подозревают коронавирус, неделю не могли сдать тест и тренировались с другими спортсменами на «Озере Круглом»

Российский саблист Дмитрий Даниленко и шпажистка Дарья Мартынюк, у которых после возвращения из Европы имеется подозрение на коронавирус, неделю не могли сдать тест на наличие инфекции и тренировались на базе «Озеро Круглое».

Как сообщает «Бизнес-Online», в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), которое отвечает за медицинское сопровождение, заявили, что нет смысла делать тест на коронавирус, поскольку на тот момент симптомы заболевания отсутствовали. Вскоре у спортсменов появились кашель и повышенная температура.

В течение недели, до появления первых симптомов, Даниленко и Мартынюк тренировались на базе и контактировали с множеством спортсменов. Одновременно с ними на сборах были первые составы сборной России по спортивной гимнастике, плаванию и прыжкам в воду.

«Можно сейчас только сожалеть, что у нас совершенно нет практики тестирования людей без симптоматики. Мы получали письмо от FIE (Международной федерации фехтования), где было рекомендовано пройти две недели карантина и сделать тесты на коронавирус», – отметил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

На момент публикации Даниленко и Мартынюк находятся на карантине, точные результаты их тестов неизвестны.

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