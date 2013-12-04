Евролига после совещания акционеров рассчитывает на возобновление сезона-2019/20

В среду состоялось совещание совета акционеров Евролиги, в ходе которого обсуждалась ситуация с эпидемией коронавируса и приостановкой сезона-2019/20.

Ключевые решения по итогам совещания:

– Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату (оставшиеся матчи «регулярки», плей-офф, «Финал четырех»), когда соответствующие инстанции подтвердят безопасность для всех участвующих. То же самое относится и к Еврокубку

– Евролига продолжит изучать альтернативные варианты проведения завершающей стадии сезона, которые могут быть задействованы лишь в случае необходимости

– Евролига собирается предложить профсоюзу игроков и совету тренеров соблюдать взятые на себя обязательства, а также обсудить с ними изменение зарплат на время приостановки сезона.

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