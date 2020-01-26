Бывший нападающий «Барселоны», телеведущий канала Univisión Христо Стоичков выразил свое отношение к форварду и сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее выступавшему за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и .

– Гари Линекер, Гвардиола, Куман, Почеттино, Мальдини, Тотти… Кого [среди героев ваших интервью] не хватает?

– Я интервьюировал всех, кто мне нравится, включая моих приятелей Хаджи и Попеску. Я никогда не стану делать интервью с Криштиану Роналду. Не хочу.

Не хочу. Я делаю интервью, разговаривая о футболе. Я не ищу заголовков, я говорю о забавных историях, об обучении… С лучшими, – ответил болгарин.

Стоичков ранее уже не раз пренебрежительно отзывался о Криштиану. В частности, летом 2017 года болгарин заявил: «Месси сравнивают с Ди Стефано и Пеле, а Роналду – с Месси. Это о многом говорит».