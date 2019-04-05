Александр Медведев: «При улучшении ситуации можно будет провести Кубок Гагарина в августе для 8 команд»

Первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.

«Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ. Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя – команду ЦСКА, знаем призеров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много.

Как я понял, объявляется не победитель Кубка Гагарина, а победитель сезона, фактически это чемпион регулярки. На этом сезон останавливается в надежде, что если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате. Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых», – сказал Медведев.

Во второй раунд прерванного розыгрыша Кубка Гагарина вышли «Йокерит», «Барыс», «Ак Барс», «Салават Юлаев», ЦСКА, СКА, «Сибирь» и «Динамо». «Йокерит» и «Барыс» снялись с турнира на фоне пандемии коронавируса, также сообщалось о возможном отказе «Ак Барса» от дальнейшего участия.

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